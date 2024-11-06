Advertisement

لبنان

حجار عرض مع ريزا نتائج مؤتمر باريس: لتوضيح آلية صرف الأموال المرصودة

Lebanon 24
06-11-2024 | 03:12
A-
A+
Doc-P-1274161-638664848540526573.png
Doc-P-1274161-638664848540526573.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إجتمع وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، في حضور مستشاريه، وتم  البحث في نتائج مؤتمر باريس وعلاقته بنداء التمويل (flash appeal) الذي أطلقته الأمم المتحدة الشهر الماضي.
Advertisement

و طلب حجار من ريزا "توضيح آلية صرف الأموال التي رصدت للإستجابة للحرب في مؤتمر باريس، وكيفية التنسيق بين هيئة إدارة الكوارث DRM والوزارات المعنية بالقطاعات المختلفة"،  وعلى مستوى خطة الإستجابة للأزمة (LRP)، أشار "إلى ضرورة مراجعة الآلية المقترحة لتنفيذها وتحضير خطة واضحة للعام 2025 ووجوب توضيح الأدوار بين وزارة الشؤون الإجتماعية والجهات الأخرى، حيث لا تزال تعريفات الأدوار مبهمة".

أما على صعيد قطاع المأوى الذي تتولى الوزارة قيادته وإدارة مراكز الإيواء، فقد أبدى حجار "إنزعاجه من تفرد البعض بإتخاذ قرارات استراتيجية تعنى بالقطاع من دون إشراك وزارة الشؤون الإجتماعية فيها، وآخرها قرار اللجوء إلى البيوت الجاهزة لإيواء النازحين"،  وأكد "قدرة الوزارة على إجراء مسح شامل للعائلات اللبنانية النازحة عبر العمال الإجتماعيين في الوزارة، لجمع البيانات داخل مراكز الإيواء وخارجها، وذلك خلال 40 يوما فقط"، وأطلع  ريزا على "الحلول التي طرحها على ال UNHCR بالنسبة لإيواء النازحين السوريين الموجودين على الطرق العامة، وبأنه ما زال بإنتظار رد واضح".

من جهته، أشار ريزا  إلى أن "الأمور لا تزال غير واضحة بالنسبة للرقم الفعلي والنهائي للمساعدات التي تم الإلتزام بها في مؤتمر باريس، وبأنه يأمل الحصول على إجابات واضحة في الأيام المقبلة"،  منوها بـ" أهمية القيام بمسح شامل وسريع للنازحين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2024-11-06
06:20 | 2024-11-06
06:11 | 2024-11-06
06:08 | 2024-11-06
06:07 | 2024-11-06
06:00 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24