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لبنان

عين إيل... سقوط قذيفة في حرم مزار "أم النور" وتضرر منازل جراء القصف

Lebanon 24
06-11-2024 | 03:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تضرر عدد من منازل بلدة عين إبل جراء القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف منطقة ضهور عين إبل.

كما سقطت قذيفة في حرم مزار "أم النور" في البلدة.
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