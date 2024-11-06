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لبنان

رئيس اتحاد بلديات بعلبك: لم نستلم مساعدات لصالح البلديات من أي جهة

Lebanon 24
06-11-2024 | 04:09
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أكد رئيس إتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، في بيان، بأن "الاتحاد لم يتسلّم منذ بداية العدوان وحتى تاريخ اليوم، أي مساعدة لصالح البلديات الأعضاء من أي جهة كانت، سواء من وحدة إدارة الكوارث أو من الهيئة العليا للإغاثة أو من لجنة الطوارئ الوزارية أو من المنظمات والجمعيات الدولية والمحلية".
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