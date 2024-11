كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة "X" بالانكليزية:" Congratulations President Donald Trump. A well deserved victory which I hope opens new and better doors for America, the world and my country".



وفي ترجمة لما قاله الحريري: "تهانينا للرئيس دونالد ترامب. فوز مستحق آمل ان يفتح أبوابا جديدة وأفضل لاميركا، للعالم، ولبلدي".