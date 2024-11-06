حنا غريب: موقفنا المقاومة بكل إمكانيّاتنا المتوافرة

قال الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب: "موجودون في الجنوب وموقف اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني هو المقاومة بكل إمكانيّاتنا المتوافرة".



وأضاف: "نقول لنتنياهو وحكومته العنصرية أنك لن تنتصر في هذه المعركة وستُهزم في لبنان وفي فلسطين وفي كل منطقة عربية يطالها العدوان واللبنانيون اعتادوا إلحاق الهزيمة بك".

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