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لبنان

حنا غريب: موقفنا المقاومة بكل إمكانيّاتنا المتوافرة

Lebanon 24
06-11-2024 | 04:21
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قال الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب: "موجودون في الجنوب وموقف اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني هو المقاومة بكل إمكانيّاتنا المتوافرة".

وأضاف: "نقول لنتنياهو وحكومته العنصرية أنك لن تنتصر في هذه المعركة وستُهزم في لبنان وفي فلسطين وفي كل منطقة عربية يطالها العدوان واللبنانيون اعتادوا إلحاق الهزيمة بك".
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