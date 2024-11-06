سلام: كل التوفيق للرئيس ترامب

نشر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام عبر حسابه على منصة "اكس" صورتين تجمعانه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكتب: "قلتها للرئيس دونالد ترامب منذ 8 سنوات، عام 2016... ألف مبروك لأميركا لك ولعائلتك. وأقولها من جديد سنة 2024، ألف مبروك لأميركا لك ولعائلتك وللبنان، هذه العودة التاريخية إلى البيت الأبيض، نتمنى كل التوفيق للرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتطلع إلى العمل الوثيق معه لإنقاذ لبنان وإعادة بنائه وبناء اقتصاده".

Advertisement