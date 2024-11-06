بصلية صاروخية... "الحزب" استهدف مستوطنة سعسع

أعلن "حزب الله"، اليوم الاربعاء، أنه ‏استهدف عند الساعة 09:15 من صباح اليوم مستوطنة سعسع بصليةٍ صاروخية.

من جهة أخرى، أعلن "الحزب" أنه ‏استهدف عند الساعة 09:00 من صباح اليوم مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية.