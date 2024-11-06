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لبنان

بصلية صاروخية... "الحزب" استهدف مستوطنة سعسع

Lebanon 24
06-11-2024 | 04:52
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أعلن "حزب الله"، اليوم الاربعاء، أنه ‏استهدف عند الساعة 09:15 من صباح اليوم مستوطنة سعسع بصليةٍ صاروخية.
 
من جهة أخرى، أعلن "الحزب" أنه ‏استهدف عند الساعة 09:00 من صباح اليوم مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية.
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