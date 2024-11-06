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لبنان

بخاري في عين التينة

Lebanon 24
06-11-2024 | 05:03
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وصل السفير السعودي وليد بخاري الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري.
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بخاري

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