بهاء الحريري هنّأ ترامب بفوزه

هنأ بهاء الحريري الرئيس الاميركي دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وكتب على منصة "اكس": "نهنئ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الاميركية ، ونتمنى له ولادارته النجاح لما فيه خير اميركا والعالم وان يكون بداية للسلام والازدهار في المنطقة".

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