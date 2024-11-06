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لبنان

بهاء الحريري هنّأ ترامب بفوزه

Lebanon 24
06-11-2024 | 05:03
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هنأ بهاء الحريري الرئيس الاميركي دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وكتب على منصة "اكس": "نهنئ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الاميركية ، ونتمنى له ولادارته النجاح لما فيه خير اميركا والعالم وان يكون بداية  للسلام  والازدهار في المنطقة".
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