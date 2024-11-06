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لبنان

المخابرات توقف مطلوبين في بشامون وبرج البراجنة.. عصابة مسلحة ومتهم بتجارة المخدرات

Lebanon 24
06-11-2024 | 05:35
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أعلنت قيادة الجيش في بيان أنّه "بتاريخ 5 / 11 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بشامون المواطن (ح.ز.) لإقدامه على تأليف عصابة مسلحة وافتعال إشكالات وتهديد المواطنين بقوة السلاح، والتجوّل مع آخرين في مواكب مسلحة بهدف ترويع سكان المنطقة، كما أنه مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإطلاقه النار، وقد ضُبطت داخل منزله أسلحة وذخائر حربية".
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أضاف:" كذلك أوقفت دورية أخرى في منطقة برج البراجنة المواطن (م.ص.) لإقدامه على تعاطي المخدرات وارتكابه أعمال سرقة وسلب بقوة السلاح وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإطلاقه النار وتنفيذه عمليات سرقة".

واشار البيان إلى أنّه "سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
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