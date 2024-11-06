بلدية سبلين تنفي شائعات عن غارة إسرائيلية

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وأعرب يونس عن أسفه للأسلوب "الرخيص واللامسؤول" في نشر هذه الشائعات، مشيراً إلى أنها تسببت في حالة من الهلع بين أهالي البلدة ومحيطها. نفى رئيس بلدية سبلين، محمد أحمد يونس، صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع غارة إسرائيلية على أطراف البلدة، مؤكداً أن هذه الأخبار عارية عن الصحة وتهدف إلى إثارة البلبلة والخوف بين المواطنين.وأعرب يونس عن أسفه للأسلوب "الرخيص واللامسؤول" في نشر هذه الشائعات، مشيراً إلى أنها تسببت في حالة من الهلع بين أهالي البلدة ومحيطها.

وأضاف أن الجهات التي تروج لمثل هذه المعلومات تحاول استغلال الظروف لتحقيق سبق صحفي على حساب مصلحة الناس وسلامتهم.



ودعا يونس وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجي الشائعات ومعاقبة منتحلي صفة الصحافة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز المسؤولية والمهنية في تداول الأخبار، خاصة في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها الوطن. (الوكالة الوطنية للإعلام)