طائرة مساعدات كويتية وصلت إلى لبنان

حطت طائرة مساعدات طبية كويتية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وكان في استقبالها المدير العام لوزارة الصحة فادي سنان والقائم بأعمال السفارة الكويتية الوزير المفوض عبد الله شاهين.

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