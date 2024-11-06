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لبنان

طائرة مساعدات كويتية وصلت إلى لبنان

Lebanon 24
06-11-2024 | 05:47
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حطت طائرة مساعدات طبية كويتية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت  وكان في استقبالها المدير العام لوزارة الصحة فادي سنان  والقائم بأعمال السفارة الكويتية الوزير المفوض عبد الله شاهين.
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