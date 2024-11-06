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لبنان

اليوم.. كم بلغت حصيلة شهداء غارة برجا؟

Lebanon 24
06-11-2024 | 06:07
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علم "لبنان24" أنّ الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة برجا، أمس الثلاثاء، بلغت 30 شهيداً.
 
وذكرت المعلومات أنّ فرق الدفاع المدني انتهت من عمليات رفع الأنقاض في المبنى السكني الذي تم استهدافه.
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لبنان

غارة برجا

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