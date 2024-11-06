اليوم.. كم بلغت حصيلة شهداء غارة برجا؟

علم "لبنان24" أنّ الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة برجا، أمس الثلاثاء، بلغت 30 شهيداً.

وذكرت المعلومات أنّ فرق الدفاع المدني انتهت من عمليات رفع الأنقاض في المبنى السكني الذي تم استهدافه.