24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
7
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اليوم.. كم بلغت حصيلة شهداء غارة برجا؟
Lebanon 24
06-11-2024
|
06:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
علم "لبنان24" أنّ الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة برجا، أمس الثلاثاء، بلغت 30 شهيداً.
وذكرت المعلومات أنّ فرق الدفاع المدني انتهت من عمليات رفع الأنقاض في المبنى السكني الذي تم استهدافه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: نتنياهو يرفض تحديد موعد لنهاية الحرب وهو أمام مشروع يتخطى غزة وفلسطين ولبنان إلى الشرق الأوسط
Lebanon 24
قاسم: نتنياهو يرفض تحديد موعد لنهاية الحرب وهو أمام مشروع يتخطى غزة وفلسطين ولبنان إلى الشرق الأوسط
06/11/2024 15:19:28
06/11/2024 15:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: وصلنا الآن إلى حرب إسرائيلية عدوانية على لبنان منذ شهر و10 أيام ولم يعد مهماً كيف بدأت الحرب وما هي الذرائع التي سبّبتها والمهم أننا أمام عدوان إسرائيل
Lebanon 24
قاسم: وصلنا الآن إلى حرب إسرائيلية عدوانية على لبنان منذ شهر و10 أيام ولم يعد مهماً كيف بدأت الحرب وما هي الذرائع التي سبّبتها والمهم أننا أمام عدوان إسرائيل
06/11/2024 15:19:28
06/11/2024 15:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في ظل ما يعيشه لبنان مؤخرا.. هذا ما تمنّاه جورج خباز في ذكرى ميلاده
Lebanon 24
في ظل ما يعيشه لبنان مؤخرا.. هذا ما تمنّاه جورج خباز في ذكرى ميلاده
06/11/2024 15:19:28
06/11/2024 15:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة 21 عسكريا خلال اليومين الماضيين 13 منهم في جنوب لبنان و8 في غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة 21 عسكريا خلال اليومين الماضيين 13 منهم في جنوب لبنان و8 في غزة
06/11/2024 15:19:28
06/11/2024 15:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
غارة برجا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بغاية الجمال... شاهدوا آخر صورة لطليقة الفنان وائل كفوري
Lebanon 24
بغاية الجمال... شاهدوا آخر صورة لطليقة الفنان وائل كفوري
09:15 | 2024-11-05
05/11/2024 09:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل بحري لـ"حزب الله" سبق "إنزال البترون".. "حرب الماء" بدأت قبل سنوات!
Lebanon 24
تسلل بحري لـ"حزب الله" سبق "إنزال البترون".. "حرب الماء" بدأت قبل سنوات!
11:01 | 2024-11-05
05/11/2024 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر روحي يكشف.. هذا ما يريده الدروز
Lebanon 24
مصدر روحي يكشف.. هذا ما يريده الدروز
14:22 | 2024-11-05
05/11/2024 02:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها كان معها... ممثلة لبنانيّة تُعلن عن حملها بطفلها الأوّل (صور)
Lebanon 24
زوجها كان معها... ممثلة لبنانيّة تُعلن عن حملها بطفلها الأوّل (صور)
10:18 | 2024-11-05
05/11/2024 10:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
للمسافرين... إليكم البيان التالي لشركة طيران الشرق الأوسط
Lebanon 24
للمسافرين... إليكم البيان التالي لشركة طيران الشرق الأوسط
06:53 | 2024-11-06
06/11/2024 06:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:15 | 2024-11-06
ميقاتي هنأ ترامب بانتخابه رئيساً لأميركا: لوقف الحرب على لبنان وتطبيق القرار 1701
08:14 | 2024-11-06
مولوي بحث والخازن ملف النزوح
08:07 | 2024-11-06
تحذير إسرائيليّ عاجل لسكان الضاحية الجنوبيّة
08:00 | 2024-11-06
بالفيديو... طائرة إسرائيليّة تُحلّق على علو منخفض فوق بيروت
07:57 | 2024-11-06
المطران إبراهيم استقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة عمران ريزا
07:40 | 2024-11-06
بري استقبل جونسون والبخاري.. وتابع المستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين
فيديو
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
01:50 | 2024-11-06
06/11/2024 15:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
02:30 | 2024-11-05
06/11/2024 15:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
06/11/2024 15:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24