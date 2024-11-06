تسليم تجهيزات لفوج إطفاء بلدية صيدا لتعزيز الجهوزية في مواجهة الكوارث

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تسلم رئيس بلدية صيدا، رئيس خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات الدكتور حازم خضر بديع، تجهيزات لفوج إطفاء البلدية مقدمة من بلدية نانسي ونانسي الكبرى الفرنسية. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الجهوزية لمواجهة الطوارئ والكوارث، خاصة في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان.وكانت التجهيزات قد تم تسليمها في مركز الفوج بحضور عدد من المسؤولين، بينهم ممثل البلدية في جمعية المدن المتحدة في لبنان المهندس محمد البابا، ومشرف ملف الفوج المهندس الدكتور زياد الحكواتي، والمنسق الإداري لمركز الفوج محمد وهبه، إضافة إلى عدد من عناصر الفوج.وتهدف هذه المعدات إلى دعم أعمال الإغاثة ومكافحة النيران خلال الطوارئ والكوارث. وتشمل التجهيزات خوذ واقية، بطاريات إنارة، قفازات وأحذية مقاومة للنيران، معاول ومجارف، أدوات لفتح الأبواب، حبال، معدات شد وقطر آليات وغيرها من الأدوات الأساسية.وفي هذا السياق، أكد الدكتور بديع أن هذه المساعدات تأتي ضمن مشروع تعاون بين البلديتين في صيدا ونانسي، وبدعم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في وقت حساس، حيث يستمر عمل البلدية في متابعة ملف النازحين وتقديم الدعم للمجتمع المحلي. وأضاف أن شرطة البلدية وفرق الطوارئ مستمرة في ملاحقة المخالفات وصيانة البنى التحتية، بالإضافة إلى متابعة توزيع المساعدات على النازحين.كما أشار بديع إلى أن فرق الطوارئ البلدية تواصل تنظيف مصارف مياه الأمطار والأرصفة، استعداداً لفصل الشتاء، مع متابعة أعمال النظافة في شوارع المدينة الرئيسية. (الوكالة الوطنية للإعلام)