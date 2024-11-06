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لبنان

الحوت: ملف موقوفي خلدة وصل الى الخواتيم المرجوة

Lebanon 24
06-11-2024 | 06:31
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كتب النائب عماد الحوت عبر حسابه على منصة "اكس": "‏الحمد لله أن وصل ملف موقوفي خلدة الى الخواتيم المرجوة له ولو بعد حين. شكرا لكل من ساهم بالوصول لهذه النتيجة وأذكر منهم: رئيس محكمة الاستئناف القاضي جون قزي على نزاهته وحياديته، قيادة الجيش ومديرية المخابرات لحسن إدارة الملف لإقفاله بشكل سليم، الزملاء النواب الذين كان لي فرصة العمل معهم لحلحلة هذا الملف وخصوصا الزميلين نبيل بدر ومحمد سليمان،فريق المحامين الذين واكبوا القضية من يومها الأول. واالشكر الأكبر لأهالي الموقوفين لصبرهم وتعاونهم حتى نتمكن من تحقيق العدالة لأبنائهم".
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أضاف:" أرجو أن تكون هذه الحادثة عبرة للجميع بأن الفتنة لا رابح فيها، وأنه ليس من حق أحد أن يستفز أخاه في الوطن مهما تكن الأسباب، وأن الإحتكام السليم للقانون يجب أن يكون السبيل لتحقيق العدالة وليس استعراض القوة أو استعمالها".
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