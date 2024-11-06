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لبنان

رسمياً.. الحكومة تُقرّ الاعتمادات الخاصة لتطويع 1500 عسكريّ

Lebanon 24
06-11-2024 | 06:36
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أعلن وزير الإعلام زياد مكاري، اليوم الأربعاء، أنّ مجلس الوزراء أقرّ الاعتمادات الخاصة لتطويع 1500 عسكريّ لصالح الجيش اللبناني.
وفي وقتٍ سابق، أصدر وزير الدفاع الوطني موريس سليم بياناً نفى فيه ما تم تناقله عن رفضه تطويع 1500 عسكري للجيش بهدف تعزيز انتشاره في الجنوب وتطبيق القرار 1701.
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وذكر مكتب سليم أنّ "هذا الادعاء الكاذب لا اساس له من الصحة جملة وتفصيلاً"، وأضاف: "الحقيقة التي يستميت البعض لتشويهها، هي أن وزير الدفاع الوطني اعترض على إدراج بند على جدول أعمال مجلس الوزراء يعني وزارته من دون اخذ رأيه ومن دون ان تكون المراسلة صادرة عنه، وفي ذلك قمة تجاوز الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء وكل القوانين المرعية الاجراء".
 
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