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لبنان

حادثة مُؤلمة جدّاً... هكذا تُوفِيَ طفلٌ عمره 3 سنوات

Lebanon 24
06-11-2024 | 06:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الطفل م.م البالغ من العمر 3 سنوات، بعد سقوطه من الطابق الثالث في منطقة ساحة القبة في طرابلس.
 
 
 
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