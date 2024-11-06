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لبنان

بيان توضيحيّ للجنة الطوارىء الحكوميّة... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
06-11-2024 | 06:47
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صدر عن لجنة الطوارىء الحكوميّة البيان التوضيحيّ التالي، بشأن توزيع المساعدات الإنسانيّة وشفافيّة الإجراءات المُعتمدة، وجاء فيه: 
 
 
 
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