عن المساعدات والنازحين.. ماذا أعلن وزير البيئة؟

أعلن وزير البيئة ناصر ياسين أن عدد مراكز الإيواء للنازحين في لبنان بلغ 1138 مركزاً، مشيراً إلى أن هذه الأماكن تضم 44 ألف عائلة بالإضافة إلى 174 أسرة في المنازل.

وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، قال ياسين إن هناك مساعدات يتم توزيعها على مراكز الإيواء عبر برنامج الأمم المتحدة "أوتشا"، كما أن هناك مساعدات إعاثية عبر الإدارات الرسمية يجري تقديمها، وقال: "سيتم صدور تفاصيل بشأن تفاصيل آلية توزيع تلك المساعدات من خلال المؤسسات الرسمية".

Advertisement

وشكر ياسين "للدول العربية التي قدّمت مساعدات عينية للبنان"، لافتاً إلى أنهُ "تمّ توزيع 22 ألف حصة حتى الآن"، وقال: "كذلك، فإن العمل مستمر لتأمين التدفئة للنازحين وهذا الأمر أولوية خلال فصل الشتاء".