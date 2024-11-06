Advertisement

لبنان

عن المساعدات والنازحين.. ماذا أعلن وزير البيئة؟

Lebanon 24
06-11-2024 | 07:02
A-
A+
Doc-P-1274335-638664986479173455.jpg
Doc-P-1274335-638664986479173455.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير البيئة ناصر ياسين أن عدد مراكز الإيواء للنازحين في لبنان بلغ 1138 مركزاً، مشيراً إلى أن هذه الأماكن تضم 44 ألف عائلة بالإضافة إلى 174 أسرة في المنازل.
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، قال ياسين إن هناك مساعدات يتم توزيعها على مراكز الإيواء عبر برنامج الأمم المتحدة "أوتشا"، كما أن هناك مساعدات إعاثية عبر الإدارات الرسمية يجري تقديمها، وقال: "سيتم صدور تفاصيل بشأن تفاصيل آلية توزيع تلك المساعدات من خلال المؤسسات الرسمية".
Advertisement
وشكر ياسين "للدول العربية التي قدّمت مساعدات عينية للبنان"، لافتاً إلى أنهُ "تمّ توزيع 22 ألف حصة حتى الآن"، وقال: "كذلك، فإن العمل مستمر لتأمين التدفئة للنازحين وهذا الأمر أولوية خلال فصل الشتاء". 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2024-11-06
08:14 | 2024-11-06
08:07 | 2024-11-06
08:00 | 2024-11-06
07:57 | 2024-11-06
07:40 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24