فتح طريق ديرقانون النهر بعد الغارة الإسرائيلية

عمل فريق الاسعاف والاطفاء والانقاذ في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية - الدفاع المدني - ديرقانون النهر على تفقد المبنى الذي استهدفته غارة معادية صباح اليوم حيث عملوا على فتح الطريق واطفاء الحريق الذي نشب جراء الغارة. (الوطنية للإعلام)

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