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لبنان

فتح طريق ديرقانون النهر بعد الغارة الإسرائيلية

Lebanon 24
06-11-2024 | 07:22
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عمل فريق الاسعاف والاطفاء والانقاذ في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية - الدفاع المدني - ديرقانون النهر على تفقد المبنى الذي استهدفته غارة معادية صباح اليوم حيث عملوا على فتح الطريق واطفاء الحريق الذي نشب جراء الغارة. (الوطنية للإعلام)
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