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لبنان

بري استقبل جونسون والبخاري.. وتابع المستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين

Lebanon 24
06-11-2024 | 07:40
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، حيث تم عرض لتطورات الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين .
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واستقبل الرئيس بري سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون، وبحث معها في  الاوضاع والمستجدات السياسية.
 
كما استقبل رئيس المجلس وزيري الشباب والرياضة والصناعة جورج كلاس وجورج بوشكيان .
 
وقال الوزير كلاس: "دولة الرئيس نحيي مواقفكم الإنقاذية وصلابتكم الإيمانية ومرجعيتكم الكيانية والوطنية. ونؤيد بيان عين التينة وتركيزه على وقف الحرب وإنتخاب رئيس للجمهورية وتنفيذ القرار الأممي  رقم 1701 ولا إدخالات ولا تعديلات ولا تفسيرات".
وختم : مبدأكم الحواري ، هو قرار  وطني حكيم خصوصا في هذه المرحلة الإستثنائية، فالحوار هو (جرأة المبادرة ) والزيارات للبنان هي حوار. والموفدون هم حوار، واللقاءات والإجتماعات هي حوار. والحوار هو المدخل إلى الحل للإسراع بإنتخاب رئيس ونحن نسأل ما البديل عن الحوار ؟ انتم تتحملون يا دولة الرئيس  مسؤولية الدعوة للحوار ، ولماذا البعض يناورن برفض الحوار والهروب منه فكيف بمحاورة الخارج ونرفض التحاور بيننا؟ نستلهم منكم المواقف الحكيمة والصابرة".
 
بوشكيان
بدوره الوزير بوشكيان، أوضح أنه في "صدد وضع إستراتيجية إنقاذ صناعية تتلاءم مع متطلبات المرحلة"، مؤكدا "أهمية الحوار الذي يشكل الطريق الصحيح إلى الحل السياسي الداخلي ويؤدي إلى إنتخاب رئيس للجمهورية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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