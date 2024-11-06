المطران إبراهيم استقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة‎ عمران ريزا

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استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا ووفد من مسؤولين امميين، في المطعم المجاني "طاولة يوحنا الرحيم"، وتم عرض للعمل الذي تقوم به "الطاولة" خدمة للمحتاجين المتزايدين في المنطقة، وإطلع الوفد على الجهود المبذولة لتلبية الحاجات المتنامية وتقديم الدعم اللازم من الجوانب الإنسانية.وناقش المجتمعون في إمكانات تعزيز التعاون بين "طاولة يوحنا الرحيم" والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، لتطوير آليات فاعلة ومشتركة لدعم الفئات الأكثر حاجة وضمان استمرارية الخدمات المقدمة.وقد أبدى ريزا والوفد تقديرهم للجهود المبذولة، معربين عن استعدادهم "للعمل مع الطاولة لاستكشاف سبل التعاون والتنسيق، بما يسهم في تعزيز التكافل الإنساني والتخفيف من معاناة المتضررين".