أبو فاعور عن رحيل الطبيب الرسولي أنطوان اسطفان: خسارة كبيرة في زمن الأزمات

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أشار عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور إلى أنه "في زمن الخسائر الكبرى من شهداء ونازحين ومفقودين، يرحل البروفيسور أنطوان اسطفان، وهو الطبيب الرسولي الذي تشرفت بالعمل معه لأجل تعميم ومأسسة ثقافة وهب الأعضاء ومساعدة المرضى، وهو الأب الروحي للبرنامج الوطني لوهب الأعضاء".أضاف:" الرحمة لروحه الرسولية والتعزية لعائلته ومحبيه".