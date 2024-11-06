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لبنان

بصليات صاروخية.. هذا ما استهدفه "حزب الله"

Lebanon 24
06-11-2024 | 09:00
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أعلن حزب الله في بيان أنّه ‏استهدف عند الساعة 01:00 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 6-11-2024 معسكر كيلع في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.

وأضاف في بيان آخر أنّه قصف ثكنة يؤاف في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.
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