"بصليات صاروخية".. هذا ما استهدفه "حزب الله"

أعلن حزب الله في بيان أنّه ‏استهدف عند الساعة 01:00 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 6-11-2024 معسكر كيلع في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.



وأضاف في بيان آخر أنّه قصف ثكنة يؤاف في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.

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