شهداء بينهم أطفال... إليكم حصيلة الغارات الإسرائيليّة على بعلبك

علم "لبنان 24" أنّ 8 أشخاص استشهدوا في الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت مدينة بعلبك.

ومن بين الشهداء هناك 3 أطفال، بينما لا تزال عمليّات البحث مستمرّة.