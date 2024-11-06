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لبنان

شهداء بينهم أطفال... إليكم حصيلة الغارات الإسرائيليّة على بعلبك

Lebanon 24
06-11-2024 | 09:11
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علم "لبنان 24" أنّ 8 أشخاص استشهدوا في الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت مدينة بعلبك.
 
 
ومن بين الشهداء هناك 3 أطفال، بينما لا تزال عمليّات البحث مستمرّة.
 
 
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بعلبك

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