بو حبيب التقى سفير الجزائر وبحث العدوان الإسرائيلي وحماية الآثار

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التقى وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بو حبيب، سفير الجزائر في لبنان، رشيد بلباقي، في إطار التحرك الدبلوماسي المستمر على مستوى الدول الأعضاء في مجلس الأمن. تمحور اللقاء حول مستجدات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وسبل الضغط الدولي لوقفه.ودعا بو حبيب الجزائر، بصفتها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن، إلى تكثيف جهودها داخل المجلس للحد من العدوان الإسرائيلي، مع التركيز بشكل خاص على حماية المواقع الأثرية في مدينتي بعلبك وصور، اللتين تعرضتا للتهديد بسبب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المناطق القريبة منها.وجدد تأكيد "موقف لبنان المبدئي بشأن استعداده لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 بشكل متواز، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وبسط سيطرة الدولة والشرعية اللبنانية".وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على مختلف الصعد.وسلّم السفير الجزائري الى بو حبيب لائحة بأسماء ستة وعشرين طالبا لبنانيا تم قبولهم للدراسة في الجامعات الجزائرية للعام الدراسي 2024- 2025 في اختصاصات عدة أبرزها الطب، وذلك بموجب منح خصصتها الجزائر للبنان.وشكر وزير الخارجية "الجزائر على هذه المبادرة الكريمة التي تضاف الى سجل المبادرات الجزائرية الكثيرة تجاه لبنان"، معتبرا إياها "عربون أخوة وصداقة بين الشعبين اللبناني والجزائري". (الوطنية للإعلام)