بالتزامن مع الغارات الإسرائيليّة... هذا ما تشهده أجواء الضاحية الجنوبية

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات إستطلاع إسرائيليّة تُحلّق بشكل كثيف وعلى علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتزامن مع الغارات الجويّة.

Advertisement