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لبنان

بالتزامن مع الغارات الإسرائيليّة... هذا ما تشهده أجواء الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
06-11-2024 | 09:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات إستطلاع إسرائيليّة تُحلّق بشكل كثيف وعلى علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتزامن مع الغارات الجويّة.
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