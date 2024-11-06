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لبنان

تركيب 14 خزان مياه لـ 7 مراكز ايواء

Lebanon 24
06-11-2024 | 10:09
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قامت فرق دائرة مياه جزين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بمواكبة من رئيس الدائرة جوزيف كرم، وبتوجيه من المدير العام للمؤسسة  الدكتور وسيم ضاهر، بتوزيع وتركيب 14 خزان مياه سعة 1000 ليتر على 7  مراكز ايواء في منطقة لبعا وجزين، وذلك بالشراكة مع "اليونيسف" وبالتعاون مع منظمة "العمل ضد الجوع"، بهدف تغطية الحاجة المتزايدة للمياه نتيجة وصول عدد كبير من النازحين الى قرى منطقة جزين، وتوفير مياه الشرب والخدمة وضمان استمرارية التغذية بالمياه". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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