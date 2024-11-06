بيان لنقابة المعلمين... هذا ما جاء فيه

صدر عن نقابة المعلمين البيان الآتي:

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1-تشكر نقابة المعلمين لمجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي إقرار المرسوم الذي يرمي إلى زيادة كلّ من المحسومات المتوجبة على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، ومساهمة أصحاب هذه المدارس في صندوق التعويضات، والمنصوص عليه في الباب الخامس من قانون تنظيم أوضاعهم بتاريخ 15/6/1956، وأيضًا تخصّ بالشكر مجلس إدارة صندوق التعويضات على الجهد الذي قام به للمساهمة في إعداد هذا المرسوم.2-تفيد النقابة بأنّ المرسوم يؤمن مداخيل إلى صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، من خلال مضاعفة مساهمات المدارس بقيمة 17 ضعفًا بالليرة اللبنانية، وأيضًا من خلال مضاعفة الحسومات من رواتب المعلمين بقيمة 17 ضعفًا أيضًا بالليرة اللبنانية، وسوف تحوّل مباشرة إلى صندوق التقاعد لكي يستفيد منها الأساتذة المتقاعدون.3-تتمنّى النقابة بإلحاح على أصحاب المدارس أن يبادروا على نحو عاجل إلى تسديد الدفعة الأولى للصندوق بموجب هذا المرسوم كي يتمكّن نهاية هذا الشهر من دفع رواتب الأساتذة المتقاعدين بنسبة 9 أضعاف، على أن يتستمرّ هذا الأمر بشكل شهري، وأيضًا كي يستفيد منه الأساتذة الذي سيتقاضون تعويضاتهم هذا العام، وسوف تكون بموجبه بقيمة 4 أضعاف ونصف. كما ويستفيد منه صندوق التعويضات في تعزيز ميزانيّته من المصاريف على أنواعها، مع العلم أنّ هذا يشكّل الحدّ الأدنى في ظلّ هذه الظروف.