Advertisement

لبنان

"الحزب" يستكمل استهداف المستوطنات الإسرائيلية

Lebanon 24
06-11-2024 | 10:39
A-
A+
Doc-P-1274446-638665119688150746.jpg
Doc-P-1274446-638665119688150746.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن حزب الله في بيان أنّه في إطار التحذير الذي وجّهه لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مستوطنة بيريا بصليةٍ صاروخية.

كما اعلنت في بيان آخر أنّه استهدف مستوطنة ميرون بصليةٍ صاروخية، كما استهدف اليوم للمرة الثانية مستوطنة كفرسولد بصليةٍ صاروخية.
Advertisement

واعلنت أنّه عند الساعة 03:25 من عصر اليوم مدينة صفد المحتلة بصليةٍ صاروخية. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2024-11-06
12:00 | 2024-11-06
11:55 | 2024-11-06
11:54 | 2024-11-06
11:46 | 2024-11-06
11:45 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24