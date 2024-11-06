"الحزب" يستكمل استهداف المستوطنات الإسرائيلية

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أعلن حزب الله في بيان أنّه في إطار التحذير الذي وجّهه لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مستوطنة بيريا بصليةٍ صاروخية.كما اعلنت في بيان آخر أنّه استهدف مستوطنة ميرون بصليةٍ صاروخية، كما استهدف اليوم للمرة الثانية مستوطنة كفرسولد بصليةٍ صاروخية.واعلنت أنّه عند الساعة 03:25 من عصر اليوم مدينة صفد المحتلة بصليةٍ صاروخية.