جولة تفقدية لعبدالله في مواقع العدوان الإسرائيلي بإقليم الخروب

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قام النائب بلال عبدالله، بزيارة تفقدية لموقع العدوان الإسرائيلي في بلدة الجية، برفقة وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في إقليم الخروب ميلار السيد، ومدير فرع الحزب في الجية محمد هاشم الكجك. التقى عبدالله بعدد من أهالي البلدة في الموقع المستهدف واطلع على الأضرار وآثار العدوان.كما شملت الجولة زيارة إلى دير مار شربل في الجية، حيث اطمأن على رهبان الدير وسلامتهم بعد معاينة الأضرار التي لحقت بالمدرسة التابعة له، وأجرى لقاءً مع مدير المدرسة ورئيس الدير، الأب شربل القزي، للتعبير عن تضامنه ودعمه.وفي ختام الجولة، زار عبدالله موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكنيًا في بلدة برجا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 30 شهيدًا. ورافقه في هذه الزيارة ميلار السيد، ومدير فرع الحزب التقدمي الاشتراكي في برجا فادي شبّو، ومسؤول مكتب منظمة الشباب التقدمي في إقليم الخروب فراس الغوش. واطلع عبدالله على جهود الدفاع المدني في الموقع لاستكمال مهام انتشال الأشلاء ولملمة آثار الحادث الأليم. (الوطنية للإعلام)