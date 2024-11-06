23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
14
o
بعلبك
5
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جولة تفقدية لعبدالله في مواقع العدوان الإسرائيلي بإقليم الخروب
Lebanon 24
06-11-2024
|
10:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام النائب بلال عبدالله، بزيارة تفقدية لموقع العدوان الإسرائيلي في بلدة الجية، برفقة وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في إقليم الخروب ميلار السيد، ومدير فرع الحزب في الجية محمد هاشم الكجك. التقى عبدالله بعدد من أهالي البلدة في الموقع المستهدف واطلع على الأضرار وآثار العدوان.
Advertisement
كما شملت الجولة زيارة إلى دير مار شربل في الجية، حيث اطمأن على رهبان الدير وسلامتهم بعد معاينة الأضرار التي لحقت بالمدرسة التابعة له، وأجرى لقاءً مع مدير المدرسة ورئيس الدير، الأب شربل القزي، للتعبير عن تضامنه ودعمه.
وفي ختام الجولة، زار عبدالله موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكنيًا في بلدة برجا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 30 شهيدًا. ورافقه في هذه الزيارة ميلار السيد، ومدير فرع الحزب التقدمي الاشتراكي في برجا فادي شبّو، ومسؤول مكتب منظمة الشباب التقدمي في إقليم الخروب فراس الغوش. واطلع عبدالله على جهود الدفاع المدني في الموقع لاستكمال مهام انتشال الأشلاء ولملمة آثار الحادث الأليم. (الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمسافرين... إليكم البيان التالي لشركة طيران الشرق الأوسط
Lebanon 24
للمسافرين... إليكم البيان التالي لشركة طيران الشرق الأوسط
06:53 | 2024-11-06
06/11/2024 06:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر روحي يكشف.. هذا ما يريده الدروز
Lebanon 24
مصدر روحي يكشف.. هذا ما يريده الدروز
14:22 | 2024-11-05
05/11/2024 02:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"صايرة بتشبه مايا دياب".. نجوى كرم تستعرض إطلالتها بالأبيض شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
"صايرة بتشبه مايا دياب".. نجوى كرم تستعرض إطلالتها بالأبيض شاهدوا كيف بدت (فيديو)
00:35 | 2024-11-06
06/11/2024 12:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتبطا منذ 22 عاما.. زوجة فنان لبناني شهير تحتفل بعيد زواجهما بطريقة رومانسية (فيديو)
Lebanon 24
ارتبطا منذ 22 عاما.. زوجة فنان لبناني شهير تحتفل بعيد زواجهما بطريقة رومانسية (فيديو)
04:05 | 2024-11-06
06/11/2024 04:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فور انتخاب ترامب.. هذا ما جرى في إيران
Lebanon 24
فور انتخاب ترامب.. هذا ما جرى في إيران
05:04 | 2024-11-06
06/11/2024 05:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:15 | 2024-11-06
ميقاتي هنأ ترامب بانتخابه رئيساً لأميركا: لوقف الحرب على لبنان وتطبيق القرار 1701
12:00 | 2024-11-06
ما جديد وضع الأسعار والشركات في لبنان؟ أرقام وتفاصيل مهمّة!
11:55 | 2024-11-06
البخاري في اليرزة: السعودية ستواصل دعم المؤسسة العسكرية
11:54 | 2024-11-06
لتطويع 1500 جندي في الجيش.. هذا ما قررته الحكومة اليوم
11:46 | 2024-11-06
قرارٌ مالي يهم موظفي القطاع العام.. ما هو؟
11:45 | 2024-11-06
بشأن "عمل المطار".. بيانٌ مهم صدر اليوم
فيديو
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
01:50 | 2024-11-06
06/11/2024 19:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
02:30 | 2024-11-05
06/11/2024 19:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
06/11/2024 19:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24