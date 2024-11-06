عدد شهداء العدوان على لبنان يرتفع.. حصيلة جديدة من "الصحة"

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3050 شهيداً و 13658 جريحاً.

وذكرت الوزارة أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس الثلاثاء، أسفرت عن استشهاد 37 شخصاً وإصابة 105 آخرين بجروح.