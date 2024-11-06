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لبنان

عدد شهداء العدوان على لبنان يرتفع.. حصيلة جديدة من "الصحة"

Lebanon 24
06-11-2024 | 12:29
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3050 شهيداً و 13658 جريحاً.
وذكرت الوزارة أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس الثلاثاء، أسفرت عن استشهاد 37 شخصاً وإصابة 105 آخرين بجروح.
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