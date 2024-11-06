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لبنان
بالأسماء.. "تشكيلات" جديدة لضباط في "قوى الأمن"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
06-11-2024
|
13:01
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أجرى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعض التشكيلات وهي على الشكل التالي:
- العميد جوزيف مسلم قائد منطقة جبل لبنان الإقليمية
- الرائد شحادة فجلون رئيس المرآب الفرعي في الشمال
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- النقيب مجد نوفل مساعد لآمر فصيلة جونية
- النقيب مارك جرجس آمر فصيلة قرطبا
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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