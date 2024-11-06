Advertisement

لبنان

بالأسماء.. "تشكيلات" جديدة لضباط في "قوى الأمن"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-11-2024 | 13:01
A-
A+
Doc-P-1274515-638665202944094970.jpg
Doc-P-1274515-638665202944094970.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعض التشكيلات وهي على الشكل التالي:

- العميد جوزيف مسلم قائد منطقة جبل لبنان الإقليمية 

- الرائد شحادة فجلون رئيس المرآب الفرعي في الشمال 
Advertisement

- النقيب مجد نوفل مساعد لآمر فصيلة جونية 

- النقيب مارك جرجس آمر فصيلة قرطبا
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:12 | 2024-11-06
16:48 | 2024-11-06
16:46 | 2024-11-06
16:43 | 2024-11-06
16:24 | 2024-11-06
16:15 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24