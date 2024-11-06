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لبنان

في الجنوب.. إستهداف دراجة نارية وسقوط شهيد

Lebanon 24
06-11-2024 | 13:14
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأبعاء، دراجة نارية على طريق إبل السقي - برغز، ما أسفر عن استشهاد سائقها.
كذلك، طالت غارة معادية بلدة برج الملوك قرب محطة فرح، وقد توجّهت فرق الإسعاف إلى المكان.
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