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لبنان
في الجنوب.. إستهداف دراجة نارية وسقوط شهيد
Lebanon 24
06-11-2024
|
13:14
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأبعاء، دراجة نارية على طريق إبل السقي - برغز، ما أسفر عن استشهاد سائقها.
كذلك، طالت غارة معادية بلدة برج الملوك قرب محطة فرح، وقد توجّهت فرق الإسعاف إلى المكان.
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