في الجنوب.. إستهداف دراجة نارية وسقوط شهيد

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأبعاء، دراجة نارية على طريق إبل السقي - برغز، ما أسفر عن استشهاد سائقها.

كذلك، طالت غارة معادية بلدة برج الملوك قرب محطة فرح، وقد توجّهت فرق الإسعاف إلى المكان.