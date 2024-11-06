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لبنان

استهداف.. هذا ما حصل مع آلية للجيش في الجنوب

Lebanon 24
06-11-2024 | 13:40
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، سيارة على طريق عام بلدتي إبل السقي وبرغز في جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط جريح.
 
وقالت المصادر إنّ الإستهداف هذا أسفر عن حصول غارة ثانية في المكان نفسه طال سيارة إسعاف عائدة للجيش اللبناني، وأضافت: "لقد صودف مرور الآلية العسكرية بالقرب من السيارة المستهدفة، وحينما حاولت عناصر الجيش نقل الشخص المُستهدف بغارة السيارة، جرى استهداف المكان بواسطة طائرة مسيرة".
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وأوضحت المصادر أن الغارة الثانية لم تؤدّ إلى وقوع إصابات، لكنها أدت إلى تضرر آلية الإسعاف التابعة للجيش، فيما جرى نقل المُصاب باستهداف السيارة إلى مُستشفى حاصبيا الحكومي.
 
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