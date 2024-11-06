وزير الاقتصاد في رسالة إلى دولة الكويت: شكراً من القلب

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كتب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام على منصة "أكس": "شكرا لمنارة العروبة، دولة الكويت الشقيقة الحبيبة، على إطلاقها حملة "الكويت بجانبكم"، بتسيير رحلات الجسر الجوي الإغاثي للشعب اللبناني على متن الصقور العربية الكويتية التي حطت صباح اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، محملة بـ30 طنا من الأدوية والمستلزمات الصحية والأجهزة الطبية بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبأوامر مباشرة من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح".وأشار إلى أن "الدعم الكويتي لأشقائه نابع من الثوابت العربية للقيادة والشعب الكويتي ولاحتضان لبنان ضمن الحضن والدرع العربي"، وقال: "الأمثلة لا تعد ولا تحصى على مر الزمن، فهي محفورة في كل قرية وبلدة لبنانية من الشمال إلى الجنوب، مرورا بكل الأقضية اللبنانية وفي محبة اللبنانيين للإخوة الكويتيين... شكراً من القلب".