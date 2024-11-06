Advertisement

لبنان

شينكر: إدارة ترامب ستشهد إنقساماً بشأن لبنان

Lebanon 24
06-11-2024 | 13:55
A-
A+
Doc-P-1274529-638665242269969011.jpg
Doc-P-1274529-638665242269969011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في عهد الرئيس الأميركي المُنتخب حديثاً دونالد ترامب، ديفيد شينكر، إنه "يعتقد أنه سيكون هناك انقسام في إدارة ترامب المستقبلية بشأن لبنان كما كان الحال سابقاً في إدارة ترامب الأولى".
Advertisement
 
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قال شينكر إن "هناك الكثير من الأعضاء في مجلس الشيوخ سينتقدون تمويل أميركا للبنان"، وأضاف: "تعلمون أنه يتعين على لبنان الاستفادة من هذه اللحظة، ومرة أخرى كان حزب الله سيد لبنان ويقرر قضايا الحرب والسلام للبنان دون أي قلق من مشاورة القيادات السياسية الأخرى المنتخبة أو النخب السياسية في البلاد أو بشكل عام شعب لبنان".
وتابع: "أعتقد أن هناك فرصة لإدخال من تبقى في حزب الله في مسار معين ليكون جزءًا من لبنان وليس الحزب المسيطر على لبنان، وهذا سيتطلب اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارات شجاعة لفرض سيادتها على الجنوب عبر نشر الجيش وتأمين حدودها لمنع حزب الله وإيران من إعادة تسليح الحزب للسيطرة مرة أخرى على الدولة".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:12 | 2024-11-06
16:48 | 2024-11-06
16:46 | 2024-11-06
16:43 | 2024-11-06
16:24 | 2024-11-06
16:15 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24