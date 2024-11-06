شينكر: إدارة ترامب ستشهد إنقساماً بشأن لبنان

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في عهد الرئيس الأميركي المُنتخب حديثاً دونالد ترامب، ديفيد شينكر، إنه "يعتقد أنه سيكون هناك انقسام في إدارة ترامب المستقبلية بشأن لبنان كما كان الحال سابقاً في إدارة ترامب الأولى".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قال شينكر إن "هناك الكثير من الأعضاء في مجلس الشيوخ سينتقدون تمويل أميركا للبنان"، وأضاف: " تعلمون أنه يتعين على لبنان الاستفادة من هذه اللحظة، ومرة أخرى كان حزب الله سيد لبنان ويقرر قضايا الحرب والسلام للبنان دون أي قلق من مشاورة القيادات السياسية الأخرى المنتخبة أو النخب السياسية في البلاد أو بشكل عام شعب لبنان".

وتابع: "أعتقد أن هناك فرصة لإدخال من تبقى في حزب الله في مسار معين ليكون جزءًا من لبنان وليس الحزب المسيطر على لبنان، وهذا سيتطلب اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارات شجاعة لفرض سيادتها على الجنوب عبر نشر الجيش وتأمين حدودها لمنع حزب الله وإيران من إعادة تسليح الحزب للسيطرة مرة أخرى على الدولة".