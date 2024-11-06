Advertisement

لبنان

بعد استهداف مكان قريب جداً من قلعة بعلبك.. كيف علّق خضر؟

Lebanon 24
06-11-2024 | 14:02
A-
A+
Doc-P-1274530-638665241700677352.jpeg
Doc-P-1274530-638665241700677352.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر منصة "إكس": "غارة هي الأقرب على قلعة بعلبك منذ بداية العدوان، حيث سقط صاروخ داخل موقف السيارات التابع للقلعة، وأضرار كبيرة بحي المنشية الأثري، ولم يتم الكشف على القلعة بعد لمعرفة اذا ما كان هناك اضرار بداخلها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محافظ بعلبك بشير خضر: الحصيلة الأولية لعدوان أمس 67 شهيدا وأكثر من 120 جريحا
lebanon 24
07/11/2024 01:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: مسيّرة إسرائيلية هاجمت سيارة في قرية ميسلون في محافظة جنين
lebanon 24
07/11/2024 01:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تقرير الجيش يوصي بإجراء تغيير جذري في أساسيات المحافظة على أمن المعلومات في المعسكرات
lebanon 24
07/11/2024 01:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة عرض مع محافظ الشمال الخدمات المقدمة للنازحين
lebanon 24
07/11/2024 01:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24

بشير خضر

محافظ

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:12 | 2024-11-06
16:48 | 2024-11-06
16:46 | 2024-11-06
16:43 | 2024-11-06
16:24 | 2024-11-06
16:15 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24