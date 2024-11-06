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لبنان
بعد استهداف مكان قريب جداً من قلعة بعلبك.. كيف علّق خضر؟
Lebanon 24
06-11-2024
|
14:02
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كتب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر منصة "إكس": "غارة هي الأقرب على قلعة بعلبك منذ بداية العدوان، حيث سقط صاروخ داخل موقف السيارات التابع للقلعة، وأضرار كبيرة بحي المنشية الأثري، ولم يتم الكشف على القلعة بعد لمعرفة اذا ما كان هناك اضرار بداخلها".
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بشير خضر
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