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لبنان

هجوم كبير لـ"حزب الله" بالمُسيّرات.. إليكم ما تم قصفه هذه الليلة!

Lebanon 24
06-11-2024 | 14:47
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، شنّ هجومٍ بسرب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة حيفا البحرية وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب.
وذكر الحزب أن هذه القاعدة تقع في خليج حيفا وتتبع سلاح البحريّة في الجيش الإسرائيليّ وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات.
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أيضاً، قال الحزب إنه قصف بواسطة المسيرات الإنقضاضية قاعدة بيلو جنوب تل أبيب، مشيراً إلى أن هذه القاعدة تتبع للواء المظليين الاحتياط التابع للفرقة 98 في جيش العدو الإسرائيلي.
وفي عمليات أخرى، أعلن الحزب استهداف تجمعاتٍ لجنود العدو في الأماكن التالية: موقع المرج، الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس، بين كفركلا ومستوطنة المطلة، مستوطنة أفيفيم، مستوطنة المطلة.
 كذلك، قصف الحزب مستوطنات كريات شمونة بالصواريخ، كما استهدف أيضاً مستعمرة كفرسولد.
أيضاً، نفذ الحزب عمليتين أيضاً، الأولى تمت بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ نوعية ضدّ قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب حيفا، وهي قاعدة إستراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمال.
أما العملية الثانية فضربت قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال حيفا.

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