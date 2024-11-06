هذا ما سيفعله نوابٌ لبنانيون غداً

علم "لبنان24" أن نواباً من مختلف الكتل السياسية، يستعدون يوم غدٍ الخميس لتوجيه نداء إلى منظمة "اليونيسكو" بهدف حماية التراث الإنساني العالمي في لبنان في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر.

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ويأتي هذا النداء لدعم الجلسة المقررة "للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح" التابعة للاونيسكو والمقررة في باريس يوم 18 تشرين الثاني الجاري، والتي سوف تبحث دعم المواقع الثقافية في لبنان وتدابير حمايتها المعززة.