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لبنان

خبر هام حول "الطيران المدني".. إليكم ما أعلنه وزير الأشغال

Lebanon 24
06-11-2024 | 16:46
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أكّد وزير الاشغال العامة والنقل، علي حميه، أن اتحاد النقل الجوي الدولي أرسل رسالة الى مجلس الأمن، عبر الممثلية الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة، تطرقت الى حماية الطيران المدني. 

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واشار الى تعميم الرسالة من رئيس مجلس الامن، على الدول الأعضاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الطيران المدني على مستوى العالم. (الوكالة الوطنية للإعلام) 
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