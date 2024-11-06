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لبنان
خبر هام حول "الطيران المدني".. إليكم ما أعلنه وزير الأشغال
Lebanon 24
06-11-2024
|
16:46
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أكّد وزير الاشغال العامة والنقل، علي حميه، أن اتحاد النقل الجوي الدولي أرسل رسالة الى مجلس الأمن، عبر الممثلية الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة، تطرقت الى حماية الطيران المدني.
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واشار الى تعميم الرسالة من رئيس مجلس الامن، على الدول الأعضاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الطيران المدني على مستوى العالم. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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