Advertisement

لبنان

أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة

Lebanon 24
06-11-2024 | 19:21
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّ الجيش الاسرائيلي غارات عنيفة على منطقة الاوزاعي المحاذية للمطار ما أدى إلى وقوع أضرار في صالات المغادرة.
وقد تصاعدت أعمدة الدخان من مواقع قريبة من المكان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
4 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
07/11/2024 05:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة عنيفة ثالثة على الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
07/11/2024 05:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة معادية ثانية على الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
07/11/2024 05:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة من الهجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
07/11/2024 05:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24

بيروت

الضاحية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:22 | 2024-11-06
22:14 | 2024-11-06
22:30 | 2024-11-06
22:36 | 2024-11-06
18:12 | 2024-11-06
16:48 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24