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لبنان

إسرائيل تدمّر سوق ميس الجبل

Lebanon 24
06-11-2024 | 22:56
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كتبت" الاخبار": تجري قوة من اليونيفل اليوم كشفاً على مستشفى ميس الجبل الحكومي لتفقد الأضرار التي لحقت به جراء تفجير العدو الإسرائيلي للمنازل المحيطة به. وكان إعلام العدو نشر أمس مقطعاً مصوّراً يظهر تفخيخ وتفجير منازل في محيط المستشفى الواقع قبالة مستعمرة المنارة على بعد كيلومترين من الشريط الشائك.
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وبحسب معلومات «الأخبار»، أجرى مدير المستشفى الطبيب حسين ياسين اتصالاً بوزير الصحة العامة فراس الأبيض الذي تبلّغ بتحرك لليونيفل اليوم بعد إجرائه اتصالات مع الأجهزة المعنية. ونقلت المصادر عن اليونيفل أن مبنى المستشفى لا يزال قائماً، إلا أنه تعرّض لأضرار جسيمة، ودُمرت طبقته العلوية. وجاء تفجير المنازل في محيط المستشفى بعد تفجير منازل في حي الدباكة المجاور لمستعمرة المنارة. وبحسب رئيس بلدية ميس الجبل عبد المنعم شقير، فجّر جنود العدو عشرات المؤسسات والمحال الواقعة على جانبي الطريق العام في ميس باتجاه حولا، علماً أن البلدة تُعد سوقاً تجارية ضخمة ولا سيما في قطاع الأثاث المنزلي والسجاد.
 
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