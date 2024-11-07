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لبنان

فجرًا.. قنبلة صوتية تثير الذعر في التبانة وتخلّف أضراراً مادية

Lebanon 24
07-11-2024 | 00:00
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اقدم مجهولون فجر اليوم على القاء قنبلة صوتية بإتجاه مكتب اشتراكات عائد لآل "ي" في منطقة التبانة، طرابلس، ما ادى الى انفجارها والتسبب بأضرار مادية دون وقوع اصابات في الارواح، حسب مندوبة "لبنان24".

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على اثرها سجل اطلاق نار في الهواء على خلفية القاء القنبلة التي سمع دوي انفجارها في المنطقة والجوار.

 
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