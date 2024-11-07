فجرًا.. قنبلة صوتية تثير الذعر في التبانة وتخلّف أضراراً مادية

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اقدم مجهولون فجر اليوم على القاء قنبلة صوتية بإتجاه مكتب اشتراكات عائد لآل "ي" في منطقة التبانة، طرابلس، ما ادى الى انفجارها والتسبب بأضرار مادية دون وقوع اصابات في الارواح، حسب مندوبة "لبنان24".على اثرها سجل اطلاق نار في الهواء على خلفية القاء القنبلة التي سمع دوي انفجارها في المنطقة والجوار.