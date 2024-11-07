Advertisement

لبنان

غارة على يحمر الشقيف.. والعدو يقصف كروم الزيتون والحقول الزراعية فيها

Lebanon 24
07-11-2024 | 00:17
A-
A+
Doc-P-1274677-638665614566435009.jpg
Doc-P-1274677-638665614566435009.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً على بلدة يحمر الشقيف، مستهدفا أطرافها القريبة من مجرى نهر الليطاني ووسط البلدة، وناحيتها الشرقية.

كما تعرضت أطراف البلدة ومحيطها لقصف معاد بالقذائف العنقودية المحرمة دوليا، تساقطت على كروم الزيتون والحقول الزراعية.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-11-07
02:32 | 2024-11-07
02:07 | 2024-11-07
02:05 | 2024-11-07
02:00 | 2024-11-07
01:45 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24