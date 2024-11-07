غارة على يحمر الشقيف.. والعدو يقصف كروم الزيتون والحقول الزراعية فيها

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً على بلدة يحمر الشقيف، مستهدفا أطرافها القريبة من مجرى نهر الليطاني ووسط البلدة، وناحيتها الشرقية.



كما تعرضت أطراف البلدة ومحيطها لقصف معاد بالقذائف العنقودية المحرمة دوليا، تساقطت على كروم الزيتون والحقول الزراعية.

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