استعدوا لعودة الأمطار.. حبات برَد وصواعق في هذا الموعد

Advertisement

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المرتفع الآزوري يسيطر على اوروبا ويتمدد نحو البحر الاسود بضغط يلامس 1038hpa، بينما ينشط المرتفع الشبه مداري فوق العراق وسوريا والاردن بقيم ضغط تصل الى 1024hpa الأمر الذي سيسبب هبوب رياح شمالية شرقية الى شرقية ناشطة نصل سرعتها في المناطق الشمالية الى 60 كلم احيانا وفي المناطق الجبلية 50 كلم مع استقرار بدرجات الحرارة اي 27 ساحلا و 24 بقاعاً و 23 درجة على الجبال الغربية، وذلك حتى يوم السبت.وأضاف: "من المنتظر ان يتمدد نشاط منخفض البحر الاحمر صباح يوم الأحد نحو لبنان والجوار وتتراجع قيم الضغط الجوي بين تركيا وشمال مصر، وينحرف منخفض جوي نحو جنوب تركيا ويؤثر على لبنان وساحل سوريا بحالة عدم استقرار مصحوبة بأمطار وصواعق ورعود وحبّات برد متفرقة وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة."بالمقابل يشهد المحيط الأطلسي اعصارا من الدرجة الثالثة وهو اعصار Rafael وقد ضَرب كوبا وألحقَ اضرارا جسيمة بجزر الكريب، ومن المنتظر ان يتّجه نحو سواحل اميركا الجنوبية، هذا وتتعرض جزر الفيليبين الشمالية لعبور اعصار مدمّر من الدرجة الرابعة، أُطلق عليه اسم Yinxing، وبذلك يكون عدد اعاصير هذا الموسم قد وصل الى 42 اعصاراً في كل المحيطات.طقس لبنان ليومي الخميس والجمعة 7 و 8 تشرين الثاني: مشمس ومعتدل الحرارة، تتعرض عدة مناطق لبنانية وسورية لرياح شرقية جافة، تلامس 60 كلم في بعض هبّاتها.الحرارة على الساحل: 27 نهاراً و 19 ليلاًفي البقاع: 24 نهاراً و 11 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 22 نهاراً و 10 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 16 نهاراً و 05 ليلاًالرياح: شرقية سرعتها 25 كم في الساعة، تلامس بعض الاحيان 60 كم في الساعة بخاصة في الشمال.الضغط الجوّي: 1022hpaالرطوبة: 70% ساحلاحالة البحر : منخفض الموجحرارة المياه 24 درجة