Advertisement

لبنان

استعدوا لعودة الأمطار.. حبات برَد وصواعق في هذا الموعد

Lebanon 24
07-11-2024 | 00:25
A-
A+
Doc-P-1274678-638665615351778286.jpg
Doc-P-1274678-638665615351778286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المرتفع الآزوري يسيطر على اوروبا ويتمدد نحو البحر الاسود بضغط يلامس 1038hpa، بينما ينشط المرتفع الشبه مداري فوق العراق وسوريا والاردن بقيم ضغط تصل الى 1024hpa الأمر الذي سيسبب هبوب رياح شمالية شرقية الى شرقية ناشطة نصل سرعتها في المناطق الشمالية الى 60 كلم احيانا وفي المناطق الجبلية 50 كلم مع استقرار بدرجات الحرارة اي 27 ساحلا و 24 بقاعاً و 23 درجة على الجبال الغربية، وذلك حتى يوم السبت.
Advertisement

وأضاف: "من المنتظر ان يتمدد نشاط منخفض البحر الاحمر صباح يوم الأحد نحو لبنان والجوار وتتراجع قيم الضغط الجوي بين تركيا وشمال مصر، وينحرف منخفض جوي نحو جنوب تركيا ويؤثر على لبنان وساحل سوريا بحالة عدم استقرار مصحوبة بأمطار وصواعق ورعود وحبّات برد متفرقة وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة."

بالمقابل يشهد المحيط الأطلسي اعصارا من الدرجة الثالثة وهو اعصار Rafael وقد ضَرب كوبا وألحقَ اضرارا جسيمة بجزر الكريب، ومن المنتظر ان يتّجه نحو سواحل اميركا الجنوبية، هذا وتتعرض جزر الفيليبين الشمالية لعبور اعصار مدمّر من الدرجة الرابعة، أُطلق عليه اسم Yinxing، وبذلك يكون عدد اعاصير هذا الموسم قد وصل الى 42 اعصاراً في كل المحيطات.

طقس لبنان ليومي الخميس والجمعة 7 و 8 تشرين الثاني: مشمس ومعتدل الحرارة، تتعرض عدة مناطق لبنانية وسورية لرياح شرقية جافة، تلامس 60 كلم في بعض هبّاتها.

الحرارة على الساحل: 27 نهاراً و 19 ليلاً
في البقاع: 24 نهاراً و 11 ليلا
على الجبال 1200 متر: 22 نهاراً و  10 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 16 نهاراً و  05 ليلاً
الرياح: شرقية سرعتها 25 كم في الساعة،  تلامس بعض الاحيان 60 كم في الساعة بخاصة في الشمال.
الضغط الجوّي: 1022hpa
الرطوبة: 70% ساحلا
حالة البحر : منخفض الموج
حرارة المياه 24 درجة


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-11-07
02:32 | 2024-11-07
02:07 | 2024-11-07
02:05 | 2024-11-07
02:00 | 2024-11-07
01:45 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24