Advertisement

لبنان

عن عملياتها في لبنان.. هذا ما قالته إسرائيل

Lebanon 24
07-11-2024 | 00:44
A-
A+
Doc-P-1274685-638665627082258718.png
Doc-P-1274685-638665627082258718.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زعم الجيش الإسرائيلي في بيان، أن طائرات سلاح الجو هاجمت أكثر من 110 أهداف تابعة لحزب الله  وحماس.
ومن بين الأهداف التي هاجمها الطيران الحربي في لبنان، نحو 20 هدفاً في شمال الليطاني، حيث تم استهداف 60 عنصرا، حسب ما زعم الجيش الإسرائيلي.
Advertisement

واضاف أنّه هاجم عشرات الأهداف، بما في ذلك منصة إطلاق، ومباني عسكرية ومستودعات وبنى تحتية.

 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-11-07
02:32 | 2024-11-07
02:07 | 2024-11-07
02:05 | 2024-11-07
02:00 | 2024-11-07
01:45 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24