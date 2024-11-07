عن عملياتها في لبنان.. هذا ما قالته إسرائيل

زعم الجيش الإسرائيلي في بيان، أن طائرات سلاح الجو هاجمت أكثر من 110 أهداف تابعة لحزب الله وحماس.

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ومن بين الأهداف التي هاجمها الطيران الحربي في لبنان، نحو 20 هدفاً في شمال الليطاني، حيث تم استهداف 60 عنصرا، حسب ما زعم الجيش الإسرائيلي.واضاف أنّه هاجم عشرات الأهداف، بما في ذلك منصة إطلاق، ومباني عسكرية ومستودعات وبنى تحتية.