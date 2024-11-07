انتقادات كبيرة للمعارضة

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أكدت مصادر مطلعة ان بعض شخصيات المعارضة باتت توجه الانتقادات في مجالسها الخاصة الى الاداء السياسي لاحزاب المعارضة الاساسية خصوصا في مرحلة ما بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان.وبحسب المصادر فإن المعارضة، بنظر هؤلاء، لم تقم بأي خطوة جدية ولم تعمل على اي مبادرة سياسية قادرة على تغيير الوضع القائم خصوصا ان "حزب الله" اليوم بات اضعف من قبل.وترى المصادر ان المعارضة لا تريد ان تقوم بأي خطوة سياسية جريئة وهذا ما ستدفع ثمنه لاحقا عندما تنتظم الحياة السياسية ويعود "الحزب" ليستلم زمام المبادرة".