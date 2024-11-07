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لبنان

"البيارتة" يتحركون: هذا مِلكُنا ورزقُنا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-11-2024 | 01:45
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يقوم وفدٌ من الجمعيات والعائلات البيروتية بجولةٍ شاملة على مختلف المرجعيات الرئاسية والحكومية والإدارية في لبنان وخاصةً المعنيين بالعاصمة بيروت. وتأتي هذه الجولات بحسب المصدر المشارك،  لتضع أمام الدولة والمعنيين ثوابت أساسية عاشت على أساسها العاصمة منذ مئة سنة حتى اليوم لكي لا نقول أكثر ، وفي طليعتها أن بيروت عاصمة لبنان وقلبها يتسع لجميع أبنائه للعمل والسكن والتعليم والطبابة ، إلا أن البيروتي حافظ على مدينته وعلى ملكه ورزقه عشرات السنين وراكم الكثير من التراث على كافة الأصعدة ، ولم يكن يوماً إلا محافظاً على مدينته وملكها العام والخاص . اضاف المصدر" البيروتي اليوم هو يقدر الوضع جيداً ويفتح قلبه لأخيه اللبناني ، ولكن ضمن ضوابط إحترام الخصوصية والملكية الخاصة".
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المصدر ختم أن معظم الشابات والشبان الذين يعملون في الإيواء في العاصمة هم من البيارتة ، ولكن الحفاظ على رزقهم وممتلكاتهم وأهلهم أولوية .





المصدر: لبنان 24

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