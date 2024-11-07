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لبنان

توتّر في ميدان الجنوب... اشتباكات وقصف على هذه البلدات

Lebanon 24
07-11-2024 | 02:05
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استمرت الاعتداءات الاسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل طوال الليل حتى الصباح و أغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة البازورية، ما ادى الى سقوط 4 شهداء و3 جرحى. 

كما اغار  على بلدات السلطانية، دير انطار، الجميجمة، البرغلية، برج الهو. القاسمية، طريق العباسية، شقراء، حداثا ومجل سلم. في حين تعرضت بلدتا حداثا ومجدل سلم واطراف كونين لقصف مدفعي متقطع استمر حتى الفجر.
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وأطلق جيش العدو فجرا نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه اطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة. 

كما افيد عن انقلاب آلية عسكرية معادية عند اطراف بلدة مارون الراسما ادى الى إصابات في صفوف جنودها. 

واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة واطلق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور .

من جهتها افادت وحدة ادارة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور ان اعداد النازحين في المدينة مستقر فيما يشهد عدد من البلدات المزيد من النزوح في اتجاه صيدا وغيرها من المناطق .

كما تعمل ادارة الكوارث على رعاية السكان المقيمين في القرى والبلدات ضمن اطلر قضاء صور ضمن الامكانيات المتاحة.

إشارة الى ان اشتباكات عنيفة تدور منذ منتصف الليل بين المقاومة الاسلامية وجنود العدو  عند اطراف  بلدتي رميش ويارون لناحية ملعب يارون مقابل مستوطنة دوفيف. وسجلت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين المقاومة وجنود العدو على أطراف بلدة عيتا الشعب عند محاولة العدو التسلل الى الاراضي اللبنانية.
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